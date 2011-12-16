Азаров через Facebook будет набирать кадры в правительство?

Премьер-министр Николай АЗАРОВ заявляет, что целью его общения в Facebook является возможность получить хорошие предложения, в том числе кадровые.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, отвечая на вопросы пользователей.

"Прежде всего, я хочу вам сказать, что я точно также думал 40 лет тому назад, когда на моих глазах активные молодые люди не могли пробиться через партийную номенклатуру, и во многом из-за этого в бывшем СССР и произошел кризис. Поэтому безусловно цель моего общения в Facebook - это не только иметь обратную связь с нашими людьми, но и получать хорошие предложения, в том числе и кадровые. А работы на всех хватит. Так что если у Вас есть конкретные предложения, присылайте, я готов их рассмотреть", - отметил Н.АЗАРОВ.