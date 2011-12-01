Янукович: соглашение об ассоциации с ЕС 19 декабря надо парафировать

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ приветствует принятие Европарламентом доклада по Украине и надеется на парафирование Соглашения об ассоциации с Евросоюзом во время саммита Украина-ЕС 19 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время общения с украинскими журналистами в Иерусалиме.

«Принятие решения Европарламентом - это, безусловно, хорошая новость для Украины», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он обратил внимание на важность того, что в докладе Европарламент призывает институты ЕС предоставить Украине перспективу членства в объединении, согласно 49-й статьи Лиссабонского договора.

«Указано там (в резолюции) и на проблемы, которые существуют в Украине. Мы о них хорошо знаем. Мы над ними работаем. Мы также заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее решить их», - отметил Президент.

«Нужно парафировать», - сказал он, говоря о Соглашении об ассоциации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, Европарламент одобрил доклад относительно рекомендаций Совету ЕС, Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий по Соглашению об ассоциации с Украиной.

ЕП рекомендовал этим институтам признать стремление Украины стать членом ЕС при условии соответствия критериям демократии и помочь Украине в реформировании Конституции и избирательного законодательства. Депутаты призвали украинскую власть предоставить возможность бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и другим оппозиционным лидерам использовать их право на полноценное участие в политических процессах, “как сейчас, так и во время следующих выборов в Украине”.

Европарламент выступил за парафирование Соглашения об ассоциации с Украиной в этом году и за его подписание – в следующем. В то же время ЕП призвал предусмотреть механизмы приостановки действия Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в случае нарушений Киевом демократических принципов.

Европарламент также выступил за активную работу по установлению безвизового режима с Украиной.

Кроме того, евродепутаты хотят усилить сотрудничество с Украиной в энергетической сфере и выступили за предоставление Киеву помощи в «газовых» переговорах с Москвой.

Также ЕП призвал украинскую власть продолжить реализацию политических и экономических реформ.