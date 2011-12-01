Пшонка горит желанием увидеть эксперта - автора докладов по Тимошенко

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА пригласил в Киев эксперта датского Хельсинского комитета по правам человека Микаэля ЛИНГБО, готовившего доклады о расследованиях относительно экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со СМИ Генпрокуратуры.

«Мы рады пригласить Вас в Украину в ближайшее удобное для Вас время с целью обсуждения доклада в ходе открытой дискуссии и высказывания нашей позиции по тем вопросам, которые стали предметом Вашего исследования», - отмечается в приглашении.

В случае, если по каким-либо причинам М.ЛИНГБО не сможет прибыть в ближайшее время в Украину, В.ПШОНКА выразил готовность встретиться с ним в Хельсинском комитете по правам человека в Копенгагене или в Европейском парламенте в Брюсселе.

Как сообщал УНИАН, Датский Хельсинский комитет по правам человека опубликовал три "предварительных доклада" о ситуации в Украине.

В докладах, в частности, отмечается, что избирательное правосудие и злоупотребление системой уголовного судопроизводства является нарушением статьи 6 Европейской конвенции по правам человека и не отвечает международным обязательствам страны об обеспечении соблюдения принципов верховенства права.

В комитете также отмечают, что большинство обвинений по своему характеру являются таковыми, которые никогда не считались бы уголовными преступлениями в странах с иными правовыми традициями и не решались бы в рамках системы уголовного правосудия.

«В результате проведения мониторинга по четырем делам создалось впечатление, что сотрудники прокуратуры и судьи имеют очень ограниченное представление о презумпции невиновности и равенстве сторон процесса во время слушания дела", - говорится в докладах.

Кроме того, в комитете отмечают, что в решениях о содержании под стражей не было предоставлено достаточно конкретных оснований, которые бы свидетельствовали о законности применения содержания под стражей, с учетом индивидуальных обстоятельств дела, что требуется Европейским судом по правам человека.

В комитете также отмечают, что срок давности также препятствует возобновлению большинства, если не всех, восьми дел в отношении экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которые были закрыты в 2004 и 2005 годах.

«Заявления Генеральной прокуратуры по делам в отношении ТИМОШЕНКО подтверждают сомнения в объективности, независимости и непредвзятости уголовного правосудия", - говорится в докладах.