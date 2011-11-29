Наливайченко: ультиматумы «кто не с нами, тот против нас» – преждевременны

Работу Комитета сопротивления диктатуре по формированию единого избирательного списка оппозиции необходимо начать с утверждения общей политической программы действий.

Об этом заявил председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

По его мнению, таким образом оппозиция должна взять реальную ответственность перед людьми. «И именно люди, а не политики, скажут, кто является альтернативой нынешней власти», - заметил он.

«Пока это не сделано, ультимативные заявления «кто не с нами, тот против нас» – преждевременные. Назвать себя настоящей оппозицией – мало, и это хорошо понимают люди. Нужно сказать откровенно: если «Фронт Змін» и БЮТ планируют формировать объединенный список оппозиции тем же образом, как они голосовали за новый закон о выборах, то из этого ничего хорошего не выйдет», – подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, для реального объединения оппозиционных сил и формирования качественной альтернативы нынешней власти в первую очередь необходимо предпринять такие шаги: исключить из фракции НУ-НС политических депутатов-«тушек», сформировать общую политическую программу действий в нынешнем и новом парламенте и взять обязательство ее придерживаться, определить конкретные механизмы для защиты волеизъявления людей: координации работы в избирательных комиссиях, подготовки членов комиссий и наблюдателей, определить требования к согласованным кандидатам от оппозиции, определить выбор согласованного кандидата от оппозиции среди претендентов.

«Люди хотят от выборов не замены шила на мило, а прихода к власти политиков, которые будут представлять альтернативу нынешнему режиму, – альтернативу моральную, программную и профессиональную», – заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, лидер «Фронта Змін» Арсений ЯЦЕНЮК заявил: «Кто не с объединенной оппозицией - тот с ЯНУКОВИЧОМ». По его словам, все оппозиционные силы, которые реально желают сменить власть, должны присоединиться к рабочей группе по формированию единого списка кандидатов в мажоритарных округах от оппозиции. «У нас есть очень четкая модель: с одной стороны - Партия регионов с ее сателлитами, с другой - объединенная оппозиция. Кто не с объединенной оппозицией - тот с ЯНУКОВИЧОМ. Третьего не дано», - подчеркнул он.