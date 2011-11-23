Президент Литвы порадовалась успехам своих земляков в Украине

Президент Литовской Республики Даля ГРИБАУСКАЙТЕ в рамках официального визита в Украину, состоявшегося 22 ноября, открыла выставку-ярмарку литовской и украинской продукции, а также осмотрела товары литовских предприятий и фермеров.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Литовской Республики.

Д.ГРИБАУСКАЙТЕ отметила, что эффективный, успешно развиваемый в других странах литовский бизнес - это самое лучшее представительство страны.

«Я рада, что литовский бизнес способен эффективно работать и в Украине, и в других странах, а наши пищевые продукты и их качество высоко ценятся. Культура, кулинарное наследие очень сближают народы», - сказала глава Литовского государства.

В мероприятии, прошедшем в одном из торговых центров Novus в Киеве, также приняли участие посол Литовской Республики в Украине Пятрас ВАЙТЕКУНАС и ряд министров.

«Уверен, участие Президента Литвы и членов ее правительства в открытии Литовской ярмарки в Украине – очень важный шаг, демонстрирующий важность торгово-экономического сотрудничества наших стран. Даже место проведения мероприятия выбрано не случайно, ведь именно сеть Novus – один из ярких примеров успешных совместных литовско-украинских бизнес-проектов», - подчеркнул один из собственников этой сети супермаркетов Раймондас ТУМЕНАС.

В Литовской ярмарке и Международном фестивале сыра приняли участие предприятия и фермерские общества, производящие пищевые продукты, одежду и другую литовскую продукцию, прошла дегустация литовских продуктов и блюд.

Напомним, 22 ноября Украину с рабочим визитом посетила президент Литовской республики Даля ГРИБАУСКАЙТЕ. В рамках визита она встретилась с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ, а также приняла участие в пятом заседании Совета президентов Украины и Литовской Республики.