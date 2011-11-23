Налоговая ждет, пока Тимошенко сама попросится на допрос?

С 18 ноября текущего года какие-либо следственные действия с участием экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО следователями налоговой милиции не проводятся.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины, на сегодня, 23 ноября, следственные действия не запланированы и соответственно проводиться они не будут.

С 15 по 18 ноября 2011 года на основании высказанного в письменном виде желания Ю.ТИМОШЕНКО в Киевском СИЗО предоставлялись для ознакомления материалы судебных экспертиз, проведенных в уголовном деле о сокрытии валютной выручки в сумме 165 млн. долларов США, хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов на общую сумму 47 млн. грн.

11 ноября 2011 года составлен протокол об отказе Ю.ТИМОШЕНКО давать пояснения по предъявленному обвинению, с тех пор ведомство не получало от нее ходатайств о проведении допроса, и следователи налоговой милиции ее не допрашивали.

Как сообщал УНИАН, Главным следственным управлением Государственной налоговой службы Украины 10 ноября было предъявлено обвинение Ю.ТИМОШЕНКО в организации сокрытия валютной выручки в сумме свыше 165 миллионов долларов США, хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 47 млн. грн. путем внедрения финансовой схемы относительно расчетов за товарно-материальные ценности корпорацией «Единые энергетические системы Украины» и сокрытия доходов с использованием оффшорных компаний, напомнили в пресс-службе ГРСУ.

7 ноября Государственная пенитенциарная служба проинформировала, что Ю.ТИМОШЕНКО, которая с 5 августа содержится в Лукьяновском СИЗО, трудно ходить в связи с обострением боли в позвоночнике.

Защитник Сергей ВЛАСЕНКО неоднократно заявлял, что Ю.ТИМОШЕНКО не предоставляют медицинской помощи на должном уровне, но проводят с ней следственные действия. В частности, сегодня, по его данным, с Ю.ТИМОШЕНКО должны проводить следственные действия.