Губернатор собирается отучить чиновников «футболить» людей

Председатель Киевской городской государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК обещает заставить чиновников на местах выслушивать людей и помогать им.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КОГА, об этом председатель Киевской облгосадминистрации заявил на собрании с работниками райгосадминистраций и председателями сельских советов Киево-Святошинского района, представляя нового председателя Киево-Святошинской районной администрации.

В частности, А.ПРИСЯЖНЮК отметил, что любая реформа будет провальной, если ее не будут поддерживать на местах, и задача местных администраций - наладить диалог между властью и гражданами. При этом губернатор отметил, что, несмотря на высокие социально-экономические показатели Киево-Святошинского района, почти 50% обращений граждан и жалоб поступало именно оттуда.

«Представитель власти должен помогать людям, а не «футболить» их от чиновника к чиновнику. Заставлю каждого служащего принимать, выслушивать и помогать людям, на чьи налоги мы работаем. Сегодня у меня практика – пришел повторно человек на прием – вызываю председателя администрации, председателя сельского совета и вместе принимаем решение. Те, кто прошел через такие «приглашения» три – четыре раза, уже научились решать вопросы на местах», - отметил А.ПРИСЯЖНЮК.

*** Как сообщалось ранее, в соответствии с представлением председателя Киевской областной государственной администрации указами Президента Украины от своих должностей были освобождены и назначены новые руководители Бориспольской, Згуровской, Киево-Святошинской, Макаровской, Барышевской, Бородянской, Ракитнянской районных администраций.