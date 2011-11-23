Чернобыльцы в Донецке заявили, что не покинут палаточный городок

В Донецке протестующие чернобыльцы заявили, что не покинут палаточный городок, несмотря на запрет суда на проведение их акции.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил представитель инициативной группы чернобыльцев в Донецке Владимир СУМАРУКОВ.

По его словам, «на данный момент мы не имеем на руках ни решения суда, ни исполнительного листа, и в нашу поддержку подтянулось уже около 300 человек».

В.СУМАРУКОВ отметил, что чернобыльцы еще ночью знали о решении суда, запрещающем проведение их акции, и успели обдумать свои дальнейшие действия.

«У нас была ночь впереди на обдумывание наших действий, и мы знаем, что делать. Мы будем ориентироваться по ситуации. Пока мы не готовы говорить об этом. Потому что развитие событий может быть такое, которое мы даже и не могли предусмотреть, и поэтому что-то говорить…», - сказал он.

При этом В.СУМАРУКОВ подчеркнул: «Но то, что мы не покинем палаточный городок, – это однозначно. Только силовым методом смогут нас вынести отсюда».

Справка УНИАН. В Донецке с 15 ноября в палаточном городке возле здания областного Управления Пенсионного фонда Украины голодают чернобыльцы, требуя выплаты им законных пенсий в полном объеме и встречи с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ.

Сегодня ночью Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск Донецкого горсовета о запрете акции протеста-голодовки ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС возле здания областного управления Пенсионного фонда из-за угрозы теракта.