Ющенко: более криминальной модели нет

Экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что новый закон о выборах позволит власти образовать абсолютное большинство в следующем составе парламента.

Такое мнение он высказал в интервью газете «Україна молода», которое вышло сегодня.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что сначала Украина имела мажоритарную систему выборов. «Потом стали говорить, что здесь нет идеологического единства, каждый депутат, словно солист, и нужно попробовать пропорциональную систему. И страна перешла к системе смешанной, а затем - лишь к пропорциональной. Мы перешли от одних крайностей к другим. Это было несистемное решение», - заявил В.ЮЩЕНКО.

По его словам, украинская практика показала, что более криминальной модели, чем мажоритарная, нет. «Именно она привела в парламент людей с судимостью, которые получили иммунитет и принесли с собой криминализацию в парламент, срастание бизнеса и власти, а затем еще и криминализацию власти. Нынешнее же возвращение мажоритарной модели приведет к тому, что нынешняя власть в будущем парламенте получит абсолютное большинство», - отметил бывший Президент.

«Потому что легко манипулировать мажоритарным округом. Такого человека легко соблазнить или угрозами привлечь в большинство. В 2002 году из моей партии за один день 17 депутатов перешли в большинство. Потому что перед этим на Банковой Леонид Даниилович (КУЧМА – УНИАН) прочитал им краткий курс их будущего в случае отказа, или наоборот. И в настоящее время мы наступаем на те же грабли. Это уже клиника», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, пропорциональная система также имеет неувязки. «Вопрос открытых списков так и остался открытым. Через пропорциональную модель можно также провести в депутаты кого угодно, она также тогда криминализуется, туда попадет политический мусор, как и через мажоритарную», - сказал он.

Как считает В.ЮЩЕНКО, предложенная сейчас избирательная система несовершенна и является, на его взгляд, злом.

В.ЮЩЕНКО убежден, что установление 5% барьера наиболее вредно для демократических сил. «Он отбросит десятки партий от влияния на политическую жизнь, хотя за этими партиями стоят десятки тысяч людей. Поэтому мне кажется, что эклектика, которая вышла с этим кодексом, она, с одной стороны, бьет нацию ошибками из прошлого, тогда как политическая коррупция будет лишь процветать. Такая модель лишь преумножает все неприятности, которые мы уже имели», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что в 2007 году Виктор ЯНУКОВИЧ говорил, что «не стоит выдумывать новый конституционный велосипед или возвращаться к старой модели власти, от которой абсолютное большинство сил отказались в 2004 году», он отмечал завершение начатой конституционной реформы. В.ЮЩЕНКО считает, что не нужно хитрить с избирательной системой, к ней должно быть одно требование - прозрачность.

«А власть должна обеспечить законность во время проведения выборов. Потому что иначе мы, возможно, придем к одному - политической криминализации власти на всех уровнях», - отметил В.ЮЩЕНКО.