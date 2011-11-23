Депутат Сейма: визит Президента Литвы - не повод запрещать Майдан

Литовский парламентарий Далия КУОДИТЕ призывает украинскую власть уважать право украинцев на мирные собрания.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Центра исследований освободительного движения со ссылкой на заявление Д.КУОДИТЕ.

Депутат Сейма Литвы осудила решение киевского суда о запрещении собираться на Майдане Незалежности в День Свободы и отметить годовщину Помаранчевой революции.

Д.КУОДИТЕ отметила, что украинцы необоснованно лишены одной из важнейших свобод - свободы на мирные собрания. По ее словам, аргументы Киева о том, что это связано с визитом Президента Литвы Далии ГРИБАУСКАЙТЕ, не выдерживают никакой критики.

«Визит руководителя демократического государства, которым, я надеюсь, является Литва, никоим образом не может быть основанием, чтобы растоптать демократические ценности. Призываю официальный Киев усилить нашу веру в то, что в Украине права человека защищаются так же, как и в странах Европейского Союза», - подчеркнула она.

Кроме того, Д.КУОДИТЕ надеется, что Президент Литвы во время своего визита напомнит о важности защиты прав человека.