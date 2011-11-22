Медведев хочет назвать корабль именем Черномырдина

В России одному из строящихся кораблей могут присвоить имя Виктора Черномырдина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом говорится в указе Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА «Об увековечении памяти В.С.Черномырдина».

«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о присвоении имени В.С.Черномырдина одному из строящихся кораблей», - отмечается в указе.

Также правительство РФ должно рассмотреть вопрос о публикации мемуаров В.Черномырдина «Время выбрало нас», а также об издании в 2013 году государственных знаков почтовой оплаты, посвящённых 75-летию со дня рождения В.Черномырдина.

Кроме этого Президент РФ постановил правительству России учредить, начиная с 2012 года, десять персональных стипендий имени В.Черномырдина для студентов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный открытый университет имени В.С.Черномырдина» и определить порядок назначения указанных стипендий.

Также в указе правительству Москвы рекомендуется рассмотреть вопрос об установке в 2012 году мемориальной доски на здании, где работал В.Черномырдин, расположенном по адресу: ул. Строителей, д. 8.

«Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации выпустить юбилейную монету, посвящённую 75-летию со дня рождения В.С.Черномырдина», - говорится также в указе.

Кроме того, Д.МЕДВЕДЕВ рекомендует собственнику завода по стабилизации конденсата (Сургутский ЗСК) общества с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» присвоить указанному заводу имя В.Черномырдина, а также установить мемориальную доску и памятный знак на его территории.

Как сообщал УНИАН, специальный представитель Президента РФ по вопросам экономического сотрудничества с государствами-участниками СНГ, бывший глава правительства РФ, экс-посол РФ в Украине В.Черномырдин скончался в Москве 3 ноября 2010 года на 73-м году жизни.