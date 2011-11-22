Роман Ландик обозвал Ефремова «маньяком»

"Маньяком" назвал лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова депутат Луганского горсовета, сын народного депутата от ПР Владимира Ландика Роман Ландик, который обвиняется в избиении луганчанки Марии Коршуновой в кафе "Баккара". Такую оценку Ефремову Ландик дал в ходе заседания Ленинского райсуда Луганска во вторник, 22 ноября, - сообщает "ОстроВ".

Сегодня в суде показания давал некий Поляков, с которым Р.Ландик был тогда в кафе.

"Ничего личного к Коршуновой с не имею, но объективно считаю ее виновной: зачем графином человека по голове бить", - сказал Поляков.

"Чтобы медаль в МВД дали... Гаишнику же дали. А ей бы лично Ефремов вручил. Ефремов маньяк вообще", - продолжил предложение свидетеля подсудимый Роман Ландик.