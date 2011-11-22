УНП начала переговоры с партиями КУН, «Наша Украина» и УРП «Собор»

Украинская народная партия начала переговоры с партиями КУН, «Наша Украина» и УРП «Собор» об объединении в единую партию.

Об этом в Тернополе в ходе обсуждения изменений к избирательному законодательству сообщил заместитель председателя УНП Ярослав ДЖОДЖИК. Он выразил убеждение, что национал-патриотические партии после повышения избирательного барьера будут иметь шансы попасть в парламент лишь в случае объединения.

«Но объединение должно проходить на основе общей идеологии – лишь тогда оно будет иметь перспективы. Потому что блок «Наша Украина - Народна самооборона», в состав которого входили разные партии с разной идеологической основой, показал, что такие объединения не имеют будущего», – отметил Я.ДЖОДЖИК.

Идет ли речь о создании какой-то новой партии или объединяться участники переговоров намерены вокруг уже раскрученного бренда, Я.ДЖОДЖИК не уточнил.

«Решит ли партия меня выдвинуть – об этом еще рано говорить. Ведь если будет создано объединение – тогда оно будет выдвигать кандидатов на мажоритарных округах. То есть сейчас слишком сложно говорить, буду ли баллотироваться я по мажоритарному округу», – сказал Я.ДЖОДЖИК.

Справка УНИАН. Я.ДЖОДЖИК впервые стал народным депутатом в 1998 году, победив в 163-м избирательном округе (г. Тернополь) как выдвиженец НРУ. После этого еще дважды попадал в парламент по партийным спискам.