ГАИ переписывает номера микроавтобусов, едущих в Киев

00:28, 22 ноября 2011
Политика
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22 ноября 7-я годовщина Оранжевой революции

На въезде в Киевскую область сотрудники ГАИ переписывают номера всех микроавтобусов, следующих на Киев.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на независимого журналиста Михайлину Скорик.

"Спрашивают, сколько пассажиров", - уточнила она.
 
"Официальная версия для проверки - "завтра будет снег", поэтому проверяют зимние шины", - добавила журналист.

Как известно, в пятницу, 18 ноября, Окружной админсуд Киева запретил массовые акции в центре Киева 21-22 ноября: об этом суд просила КГГА по просьбе киевской милиции и Управления государственной охраны (УГО).

22 ноября 7 годовщина Оранжевой революции.
 

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