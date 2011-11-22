ГАИ переписывает номера микроавтобусов, едущих в Киев
00:28, 22 ноября 2011Политика
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22 ноября 7-я годовщина Оранжевой революции
На въезде в Киевскую область сотрудники ГАИ переписывают номера всех микроавтобусов, следующих на Киев.
Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на независимого журналиста Михайлину Скорик.
"Спрашивают, сколько пассажиров", - уточнила она.
"Официальная версия для проверки - "завтра будет снег", поэтому проверяют зимние шины", - добавила журналист.
Как известно, в пятницу, 18 ноября, Окружной админсуд Киева запретил массовые акции в центре Киева 21-22 ноября: об этом суд просила КГГА по просьбе киевской милиции и Управления государственной охраны (УГО).
22 ноября 7 годовщина Оранжевой революции.
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