ГАИ переписывает номера микроавтобусов, едущих в Киев

На въезде в Киевскую область сотрудники ГАИ переписывают номера всех микроавтобусов, следующих на Киев.



Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на независимого журналиста Михайлину Скорик.



"Спрашивают, сколько пассажиров", - уточнила она.



"Официальная версия для проверки - "завтра будет снег", поэтому проверяют зимние шины", - добавила журналист.



Как известно, в пятницу, 18 ноября, Окружной админсуд Киева запретил массовые акции в центре Киева 21-22 ноября: об этом суд просила КГГА по просьбе киевской милиции и Управления государственной охраны (УГО).



22 ноября 7 годовщина Оранжевой революции.

