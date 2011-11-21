Янукович поздравил нового председателя Союза писателей

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил Виктора БАРАНОВА с избранием на должность председателя Союза писателей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обращаясь к новому председателю НСПУ, Президент отметил: «Коллеги по перу доверили Вам высокую честь и большую ответственность стать во главе Союза, который играет значительную роль не только в защите профессиональных интересов отечественных мастеров слова, но и в общественной жизни в целом».

В.ЯНУКОВИЧ пожелал В.БАРАНОВУ здоровья, успеха и новых интересных начинаний.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября съезд НСПУ избрал председателем Национального союза писателей Украины В.БАРАНОВА.

За кандидатуру В.БАРАНОВА проголосовал 171 делегат съезда НСПУ. За народного депутата от «БЮТ-Батькивщина» Владимира ЯВОРИВСКОГО, возглавлявшего НСПУ в течение 10 лет, - 144.

*** В.БАРАНОВ - украинский писатель. Секретарь Национального союза писателей Украины (1983), председатель Киевской городской организации НСПУ, главный редактор журнала "Киев".