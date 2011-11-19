Красный крест - о здоровье Тимошенко: без комментариев

Международный комитет Красного креста не комментирует обращение партии "Батькивщина" с просьбой вмешаться в ситуацию со здоровьем Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и других украинских политиков, которые сейчас находятся за решеткой. Об этом заявил Радио Свободапредставитель пресс-службы Красного Креста в Женеве Василий Фадеев.

"Мы не обнародуем комментариев по поводу конкретных дел. Как правило, и согласно нашим внутренним процедурам, которые касаются всего мира, мы занимаемся подобными делами на сугубо конфиденциальных началах с семьями заключенных и властью, которой это касается", - сказал Фадеев.

При этом он сообщил, что пока Красный крест не контактировал с семьями Тимошенко и Луценко, но отказался отвечать на вопрос, имеет ли организация такие намерения.

Украинские оппозиционеры обратились ранее в пятницу с открытым письмом к международным гуманитарным организациям с призывом помочь провести диагностику и лечение Юлии Тимошенко и других "политических заключенных".