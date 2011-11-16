У Табачника убеждают, что дипломы Доктора Пи - не фальшивка

В Минобразования Украины уверяют, что дипломы доктора Пи Андрея Слюсарчука - не фальшивые. Об этом пишет газета "Сегодня".

«Мы подали запрос в Высшую аттестационную комиссию (ВАК) РФ, где нам подтвердили подлинность аттестата профессора, выданного Слюсарчуку. Его диплом о высшем образовании из медуниверситета Пирогова мы не проверяли, его проверяла российская ВАК», - сказал газете директор департамента по работе с персоналом и руководящими кадрами МОН Игорь Некрасса.

Напомним, в милиции сейчас проверяют факты, предоставленные львовской газетой «Экспресс», которая провела серию расследований о Слюсарчуке и обвинила его в мошенничестве и незаконной медицинской практике.

В московском медуниверситете им. Пирогова (доктор Пи уверял, что был вундеркиндом и поступил туда в 12 лет) журналистам заявили, что Андрей Слюсарчук у них не учился.

Фото с сайта Еxpres.ua

Как выяснили журналисты, доктор Пи учился в ПТУ-17 (сейчас — Межрегиональное высшее профучилище ж/д транспорта) в Казатине Винницкой области на штукатура-плиточника. А через три года его якобы перевели в ПТУ №62 Червонограда Львовской области, в группу швей. Слюсарчук настаивает, что в училищах не учился, а диплом врача, как и другие документы, — настоящий. У Слюсарчука есть еще аттестат профессора и диплом доктора наук.