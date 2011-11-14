Власенко: У Тимошенко 10 дней нет возможности подняться с постели

Адвокат экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО называет злоупотреблениями проведение следственных действий с больной Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

С.ВЛАСЕНКО сказал, что не понимает, зачем следователям нужно было в четверг и пятницу проводить следственные действия с Ю.ТИМОШЕНКО, если она не имеет возможности даже встать с кровати. «Я оцениваю это как злоупотребление тем положением, в котором сейчас находится Ю.ТИМОШЕНКО», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, если бы Ю.ТИМОШЕНКО находилась не за решеткой, а на свободе, то следователь не осмелился бы проводить следственные действия, когда «человек лежит, допустим, с температурой 37,5». Адвокат добавил, что Ю.ТИМОШЕНКО уже на протяжении 10 дней не имеет возможности подняться с кровати.

Он также отметил, что о планах следователя в отношении Ю.ТИМОШЕНКО он узнает в режиме «сегодня на сегодня». Отвечая на вопрос журналистов, известно ли ему о планах проводить следственные действия сегодня, С.ВЛАСЕНКО сказал, что ему об этом ничего не известно и добавил, что попробует сегодня посетить Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО, если «состояние здоровья позволит ей, как минимум, передвигаться».

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Государственная пенитенциарная служба проинформировала, что Юлии ТИМОШЕНКО тяжело ходить в связи с обострением боли в позвоночнике.

После этого комиссия Министерства здравоохранения «провела исследование состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО и дала рекомендации относительно последующего медикаментозного лечения».

Вместе с тем, специалисты Минздрава, по данным пенитенциарной службы, не выявили медицинских противопоказаний относительно проведения следственных действий с Ю.ТИМОШЕНКО.

9 ноября защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО значительно ухудшилось, и она не может самостоятельно ходить.

11 ноября член комиссии Минздрава, доктор медицинских наук Александр БУРЬЯНОВ заявил, что комиссия работает над установлением окончательного диагноза Ю.ТИМОШЕНКО, после чего будет определена тактика ее лечения.

Справка УНИАН. Ю.ТИМОШЕНКО была арестована 5 августа. 11 октября Печерский райсуд Киева приговорил ее к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.