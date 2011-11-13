Лавринович был шокирован результатом реформы госслужбы

Пример реформирования госслужбы показывает исключение из правил. Поскольку рабочая группа, которую возглавляет министр юстиции Александр Лавринович, предлагала другие варианты реформирования этого направления.

Об этом в интервью ZN.UA заявил сам А.Лавринович. Комментируя назначение Толкованова, который в 2009 году имел судимость за разглашение государственной тайны, министр сказал: «Г-н Толкованов действительно личность специфическая… На самом деле и это назначение, и новый статус госслужбы, вдруг ставшей агентством, действительно прошли мимо меня. Хотя меня трудно чем-то удивить, но я, честно говоря, был в шоке от того, что произошло. Даже на какое-то время вышел из своего привычного состояния равновесия. Хоть изначально и понимал, что легкого и слаженного движения реформы не будет. Слишком много нюансов, граней, интересов, сфер влияния… Но это наибольшее отклонение, которое вообще можно было себе представить».

Комментируя разделение политических и административных должностей на госслужбе (отказал от госсекретаря и введение зама министра-руководителя аппарата), А.Лавринович сказал: «Здесь все не так драматично. Нормативно все правильно выписано. В 2003-м в указе президента были „заклинания“ по поводу несменяемости госсекретарей. Сейчас конкретные нормы. Министр, его первый зам и еще один замминистра — политические фигуры, которые уходят вместе с министром. А зам — руководитель аппарата — это госслужащий. Его можно уволить только за серьезные нарушения. На него распространяется закон о госслужбе. Т. е. при смене министра его никто не сможет уволить. Нет такой нормы в законе»