Губернатор обещает поднять народ против облгаза

Председатель Житомирской областной государственной администрации Сергей РЫЖУК пообещал «разобраться» с теми, кто отключает поселки области от газа за долги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На Житомирщине, подчеркнул С.РЫЖУК, произошла чрезвычайная ситуация в связи с отключением 7 ноября от газоснабжения поселков Новогуйвинск и Озерное, которые сейчас уже к нему подключены.

По словам С.РЫЖУКА, "властью в Украине является народ». «Так почему вы не подняли народ, чтобы они разблокировали опломбированную котельную? Если еще раз такое допустит «Житомиргаз», я подниму людей лично не как губернатор, а как председатель Житомирской областной организации Партии регионов, мы к газовикам приедем (в ОАО «Житомиргаз»), их контору заблокируем и их автомобили продадим», - сказал он.

“У нас произошло чрезвычайное событие, поселки отключили, грубо нарушены права и свободы граждан, которые заплатили за этот газ… настало время принимать решения и они трудные", - отметил губернатор, обращаясь к членам комиссии.

По словам председателя облгосадминистрации, ОАО «Житомиргаз» отключил упомянутые поселки от газа, не сообщив об этом руководству области и преждевременно, поскольку поселки должны были возможность рассчитаться за газ до 14 ноября, тогда как отключение состоялось 7-го». «За несвоевременные расчеты мы будем привлекать к ответственности чиновников», - сказал С.РЫЖУК.

При этом губернатор заметил, что власть и в дальнейшем будет контролировать состояние расчетов региона за энергоносители и газ и проведет переговоры с руководством «Нафтогаза Украины» о том, чтобы избежать в дальнейшем таких ситуаций с отключением поселков за долги.

В то же время председатель ОДА пообещал, что руководители райгосадминистраций и их заместители «будут уволены, если они будут морозить людей».

Председатель Житомирской ОДА также призвал силовиков области отреагировать соответствующим образом на действия чиновников «Житомиргаза» относительно отключения от газа упомянутых поселков и дать им правовую оценку.

Он также сообщил, что 15 декабря этого года на сессии Житомирского областного совета могут быть выделены средства от перевыполнения областного бюджета на решение проблемных вопросов по расчетам за газ и энергоносители в области. «15 декабря на сессии выделим еще дополнительно средства, осваивайте и будьте хозяевами. Не частные конторы будут руководить государством», - сказал он.

Как сообщил на заседании комиссии первый заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Николай ОЛЕЩЕНКО, на начало ноября этого года долги за газ в области составляют свыше 180 млн. грн.

Как сообщалось, за долги ОАО "Житомиргаз" отключил 7 ноября от газоснабжения поселки Новогуйвинск и Озерное Житомирской области.

По словам Новогуйвинского поселкового председателя Валерия ГАРБУЗА, "фактически без отопления остались садики, гимназии и свыше 15 тыс. жителей Новогуйвинска и Озерного".

Он уточнил, что поселки задолжали свыше 90 тыс. грн. за потребленный газ, заметив при этом, что прокуратура Житомирского района уже внесла протест на решение газовиков об отключении, считая его незаконным.