УВКС призывает Януковича ветировать одиозный закон

Украинский Всемирный Координационный Совет призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать закон, который уменьшает с 50% до 25% долю украинской аудиовизуальной продукции в эфире телерадиоорганизаций.

«Обращаемся к Президенту Украины с предложением наложить «вето» на данный закон и восстановить законодательство, которое доказало бы свою действенность и адекватность потребностям как вещателей, так и потребителей музыкальной продукции в Украине», - говорится в переданном УНИАН заявлении УВКС о попытке снизить квоту украинского музыкального продукта в национальном радио-и телеэфире. Заявление подписано председателем Совета Михаилом РАТУШНЫМ.

В УВКС выразили «глубокое возмущение действиями провластного большинства в Верховной Раде Украины, которая проголосовала за антиукраинские изменения в закон о телевидении и радиовещании, и таким образом узаконила ограничение украинского информационного пространства в сфере музыкального исполнения».

«В то время, когда другие нации, чьи язык и культура являются более защищенными на их территории чем украинский язык, украинская песня в Украине, устанавливают квоты не ниже 50% на использование национального продукта, Верховная Рада Украины принимает Закон, ведущий практически к полному устранению украинских исполнителей из отечественного радио- и телепространства», – говорится в заявлении.

УВКС отмечает, что сокращение парламентом квоты на звучание в теле- и радиоэфире украинского музыкального продукта до 25% процентов – это «наступление не просто на украинскую песню, это наступление на право гражданина жить в своей культурной среде, относящееся к основным правам человека, защищенным ООН».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 3 ноября сократила до 25% долю украинской Аудиовизуальной продукции в эфире телерадиоорганизаций.

Раньше эта квота была на уровне 50%.

В случае подписания закона Президентом, в общем объеме вещания каждой телерадиоорганизации национальный Аудиовизуальный продукт или музыкальные произведения украинских авторов или исполнителей должны будет составлять не меньше 25%. Остальные 75% продукта предоставят иностранным производителям.

Вместе с тем в Администрации Президента Украины пообещали внимательно рассмотреть принятый ВР закон о снижении квоты для национального Аудиовизуального продукта с 50% до 25%.

«Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ внимательно следит за развитием ситуации в этой сфере. Глава государства неоднократно подчеркивал необходимость взвешенного и рассудительного подхода к этой болезненной теме», - говорится, в частности, в ответе пресс-службы Президента на запрос издания "Зеркало недели" о возможности применения вето к закону.