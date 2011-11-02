Тимошенко просит Европу не обращать внимания на «неуважение» Януковича

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает Европейский Союз не отказываться от заключения соглашения об ассоциации с Украиной, даже если она останется за решеткой.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом говорится в призыве Ю.ТИМОШЕНКО к народам, парламентам и лидерам Европейского Союза.

«Я сейчас обращаюсь к вам - народам, парламентам и лидерам дружественной Европейской семьи - с просьбой не отказываться от подписания и ратификации Соглашения с Украиной из-за разочарования уничижительным отношением ЯНУКОВИЧА к Европе», - отмечается в призыве.

Ю.ТИМОШЕНКО также просит не принимать во внимание «сознательный саботаж этого процесса украинской властью».

«Я прошу вас не голосовать против этого Соглашения, даже если вы считаете, что это улучшит мои шансы выйти на свободу. Я совсем не хочу, чтобы европейское будущее моей страны зависело от моего собственного комфорта», - отмечает Ю.ТИМОШЕНКО.

Она считает, что европейская перспектива Украины оказалась под угрозой не из-за Европы, а из-за сознательного расчета украинской власти. «Похоже, режим готов уничтожить все побеги демократии и отказаться от соблюдения европейских ценностей, как того будет требовать подписание Соглашения о свободной торговле», - говорится в призыве.

По убеждению Ю.ТИМОШЕНКО, двадцать лет надежд на присоединение к европейской семье, на окончательное освобождение от горького советского наследия уничтожаются из-за «жажды украинского Президента и его окружения к власти и богатству».

Она обвиняет В.ЯНУКОВИЧА и правительство в том, что «они сознательно, планово, цинично срывают процесс европейской интеграции Украины и переориентируют внешнеполитический курс на противоположный».

«Я сейчас обращаюсь к вам с просьбой: при принятии судьбоносного решения о подписании и ратификации Соглашения отдать преимущество европейским устремлениям украинского народа и проигнорировать предварительно спланированные действия украинской власти, направленные на срыв этого исторического прорыва в Европу», - отмечает Ю.ТИМОШЕНКО в обращении к ЕС.

Она просит подписать и ратифицировать Соглашение с Украиной, даже если украинская власть сознательно не выполнит условия последней резолюции Европарламента.

«Потому что для Украины это не только подписание официального документа, это - возрождение нашей долгожданной Свободы, сохранение нашей выстраданной независимости, право на европеизацию жизни миллионов украинцев. Все это сейчас в ваших руках», - отмечает Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, одним из условий подписания Соглашения об ассоциации является ее освобождение из-за решетки как свидетельство прекращения политических репрессий и расправы с оппозицией. «Президент ЯНУКОВИЧ сознательно не выполняет это условие. Сегодня я прошу вас, со всей силой убеждения, подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли в любом случае. Я не могу допустить, чтобы моя несвобода стала причиной полного краха европейской мечты украинцев», - отмечает Ю.ТИМОШЕНКО.