Суд никак не может «выбить» из СБУ материалы на Мельниченко

Печерский районный суд Киева перенес на 14 ноября рассмотрение жалобы экс-майора Управления Госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО на постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Печерского райсуда Н.МЕЛЬНИЧЕНКО сегодня отсутствовал, и суд начал рассмотрение жалобы в его отсутствие.

Накануне суд требовал у Главного следственного управления СБУ материалы, на основании которых было возбуждено уголовное дело в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, однако на сегодняшнее заседании эти материалы не были предоставлены. В связи с этим суд счел невозможным рассмотрение жалобы при отсутствии материалов и перенес слушание на 14 ноября на 12.00.

Адвокат Н.МЕЛЬНИЧЕНКО Николай НЕДИЛЬКО отметил, что непредоставление материалов, на основании которых было возбуждено уголовное дело, "носит системный характер".

"Уже на четвертое судебное заседание ни одного листа материалов, на основании которых было возбуждено уголовное дело, в суд не поступило: такие действия могут расцениваться в пользу удовлетворения нашей жалобы", - сказал Н.НЕДИЛЬКО на заседании.

После судебного заседания Н.НЕДИЛЬКО в интервью журналистам выразил мнение, что даже если на следующее заседание материалы и будут предоставлены в суд, то, скорее всего, органы следствия СБУ и Генпрокуратура не дадут допуска адвокатам к государственной тайне. Такой допуск необходим, поскольку материалы дела носят гриф секретности.

Как сообщалось, против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в 2001 и 2004 годах возбуждалось уголовное дело по подозрению в превышении служебных полномочий, разглашении государственной тайны, а также по факту фальсификации доказательств. 1 марта 2005 года оно было закрыто.

23 июня 2011 года Печерский районный суд Киева своим решением отменил постановление генпрокурора о закрытии уголовного дела против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО. Такое решение суд принял, удовлетворив ходатайство адвокатов бывшего Президента Леонида КУЧМЫ.

11 октября адвокат Н.МЕЛЬНИЧЕНКО Николай НЕДИЛЬКО заявил, что его подзащитный вынужден был выехать за границу, поскольку в Украине существует реальная угроза его жизни.

Между тем Служба безопасности Украины объявила Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в международный розыск.