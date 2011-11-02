Табачник капитулировал: оставил Згуровского и поднял ему зарплату

Министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК назначил доктора технических наук, профессора Михаила ЗГУРОВСКОГО исполняющим обязанности ректора Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт» с 2 ноября т.г. и до “замещения вакантной должности ректора в установленном порядке”.

Об этом говорится в соответствующем приказе от 1 ноября с.г., обнародованном на официальном сайте МОН.

Согласно этому документу, М.ЗГУРОВСКИЙ освобожден от должности ректора КПИ 1 ноября 2011 года в связи с окончанием срока действия контракта, пункт 2 статьи 36 Кодекса законов о труде Украины. В приказе отмечено, что основанием для назначения М.ЗГУРОВСКОГО и.о. ректора университета является его заявление. Кроме того, министерство этим же приказом назначило М.ЗГУРОВСКОМУ надбавку к должностному окладу за сложность, напряженность в работе в размере 50% должностного оклада за счет общего фонда Государственного бюджета и за высокие достижения в работе в размере 50% должностного оклада за счет специального фонда Государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, 26 октября почти 5 тысяч студентов КПИ пришли к зданию Министерства образования и науки, молодежи и спорта с требованием встречи с министром Д.ТАБАЧНИКОМ. Акция была вызвана тем, что уже полтора месяца студенческий и трудовой коллектив КПИ не могут получить официального ответа от Министерства образования, когда будет объявлен конкурс на замещение должности ректора КПИ и кто возглавит вуз с 1 ноября, когда закончится каденция действующего ректора.

Студенты КПИ ранее заявляли, что Д.ТАБАЧНИК собирается «захватить КПИ», потому что конкурс на должность ректора до сих пор не объявлен, хотя срок полномочий действующего ректора заканчивается 1 ноября, а на предварительных выборах ректора, 7 лет назад, конкурс был объявлен еще 28 сентября.

В тот день Д.ТАБАЧНИК к студентам не вышел.

Вечером 27 октября состоялась встреча представителей студенчества с Д.ТАБАЧНИКОМ. Завершилась встреча «устным соглашением о перемирии». Министр пообещал, что 2 ноября на период до будущих выборов назначит исполняющим обязанности ректора Национального технического университета Украины «КПИ» М.ЗГУРОВСКОГО.