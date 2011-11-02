Литвин призывает Азарова не давать козырей оппозиции

13:01, 02 ноября 2011
Политика
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Говорит, большинство подавлено...

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН просит Кабинет министров повысить качество законопроектов, которые передаются на рассмотрение в парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал, выступая на расширенном заседании правительства сегодня.

Он заметил, что качество некоторых законопроектов очень низкое. «Это усиливает позиции оппозиции и угнетающе влияет на депутатов от большинства, когда нужно лепить то, что в ряде случаев не лепится», - сказал спикер.

В.ЛИТВИН также выступил за усиление координации работы между парламентом и Кабинетом министров, а также министерствами и ведомствами.

Он заметил, что очень многие законопроекты, которые передаются на рассмотрение в парламент, касаются изменений к разным статьям одного и того же закона. Со своей стороны, по словам В.ЛИТВИНА, парламент делает все возможное, чтобы принять президентские и правительственные документы. Так, из 57 законов, определенных Президентом и правительством как неотложные, принято 50. Председатель ВР заметил, что иногда, понимая важность законопроекта, большинство подвергается критике, принимая в первом чтении законопроект в день его внесения. При этом он в очередной раз попросил министров приходить на заседания парламента, когда рассматриваются их законопроекты, поскольку, по словам В.ЛИТВИНА, очень тяжело убеждать депутатов поддержать тот или иной закон, когда нет обстоятельного разъяснения.

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