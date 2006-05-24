Мороз и Тимошенко в полдень скажут ”или-или”

Блок Юлии Тимошенко и Соцпартия парафируют проект коалиционного соглашения завтра на пресс-конференции, которая начнется в 12 часов.

Об этом сообщил один из лидеров СПУ Иосиф ВИНСКИЙ в комментарии "Украинской правде".

По его словам, на пресс-конференции лидер Соцпартии Александр МОРОЗ и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО публично завизируют проект соглашения, согласованный этими двумя политическими силами.

И.ВИНСКИЙ также подтвердил, что Соцпартия получила проект коалиционного соглашения, предложенный "Нашей Украиной". При этом он отметил, что документ кардинально отличается от варианта, согласованного БЮТ и СПУ.

"Они, слава богу, представили наконец свою позицию. Я этому очень рад. По крайней мере, теперь все свелось к сравнительной табличке документов", - сказал И.ВИНСКИЙ.

Как сообщается на сайте Юлии ТИМОШЕНКО, завтра в 12:00 в офисе БЮТ состоится пресс-конференция Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по информации одного из руководителей Блока Юлии Тимошенко Александра ТУРЧИНОВА, соглашение о создании коалиции СПУ и БЮТ должны были подписать сегодня в конце дня.

Также сегодня "Наша Украина" заявила о завершении своего варианта проекта коалиционного соглашения, который в тот же день она отправила БЮТ и СПУ для окончательного согласования текста документа.

А.ТУРЧИНОВ сегодня на вопрос журналистов, видел ли БЮТ проект коалиционного соглашения, подготовленный блоком «Наша Украина», отметил: «Нет, мы не видели». Он сказал, что последняя встреча между представителями «Нашей Украины», БЮТ и СПУ по поводу создания коалиции состоялась на прошлой неделе.