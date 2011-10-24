У Кличко посмеялись над затеей Черновецкого судиться

Партия УДАР Виталия Кличко пока не получала никаких исковых заявлений от "мэра в экзиле" Леонида Черновецкого к своему лидеру и относится к этому с иронией. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы партии "УДАР".

"Похоже, это заявление Леонид Черновецкий, который давно выполняет ритуальную функцию "мэра в ссылке", писал не сам, а под диктовку тех, кого все больше беспокоит поддержка простыми киевлянами Виталия Кличко. Сегодня судить оппозиционеров становится традицией, и подобный иск от неработающего мэра только подтверждает практику: если ты находишься в оппозиции, то против тебя начнут репрессии по любому поводу", - говорится в заявлении пресс-службы партии.

В партии Кличко считают, что если Черновецкий хочет встретиться с их лидером в суде, то это станет хорошей возможностью для киевлян и представителей средств массовой информации хоть таким образом увидеть "мэра в ссылке".

"Но есть большие сомнения, что он там появится, хотя бы потому, что Виталий Кличко неоднократно подавал в суд на незаконные решения столичных властей с требованием отменить ее коррупционные решения, выступал против повышения жилищно-коммунальных тарифов и тому подобное. И неоднократно суды принимали решение именно в пользу лидера партии УДАР", - подытожили в пресс-службе.