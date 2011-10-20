В Евросоюзе пока не знают новой даты визита Януковича

В Европейском Союзе пока не знают новой даты визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщила спикер Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Майя КОЩАНЧИЧ.

«Я не могу подтвердить, что мы имеем новые даты визита украинского Президента», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 18 октября лидеры ЕС решили отложить визит В.ЯНУКОВИЧА в Брюссель, который было запланирован предварительно на сегодняшний день, 20 октября.