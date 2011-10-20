В Евросоюзе пока не знают новой даты визита Януковича
16:04, 20 октября 2011Политика
1249
Информация от Майи Кощанчич
В Европейском Союзе пока не знают новой даты визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщила спикер Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Майя КОЩАНЧИЧ.
«Я не могу подтвердить, что мы имеем новые даты визита украинского Президента», - сказала она.
Как сообщал УНИАН, 18 октября лидеры ЕС решили отложить визит В.ЯНУКОВИЧА в Брюссель, который было запланирован предварительно на сегодняшний день, 20 октября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter