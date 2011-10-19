Пшонка не понимает, почему Могилев так снисходителен к насилию в милиции

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА объявил выговор прокурору Киева Анатолию МЕЛЬНИКУ и его заместителю Сергею СОФИЕВУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, выговоры объявлены за неупотребление исчерпывающих мер реагирования на факты нарушения конституционных прав граждан со стороны работников правоохранительных органов.

«Не согласен со слишком снисходительной позицией руководства Министерства внутренних дел относительно оценки действий столичной милиции. Доныне ни один из работников столичного главка не наказан даже в дисциплинарном порядке» - отметил также Генеральный прокурор.

На сегодняшний день продолжается следствие еще по 37 уголовным делам по фактам насилия. Особую обеспокоенность и соответствующий негативный резонанс в обществе вызывают факты смерти граждан в учреждениях милиции и во время их задержания работниками органов внутренних дел.

Впервые за последние десятилетия, вопрос пыток и жестокого обращения с людьми со стороны работников милиции был предметом обсуждения на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Украины. В нем приняли участие министр внутренних дел, другие руководители правоохранительных органов, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, представители общественных правозащитных организаций.

Лишь в текущем году в суд послано 380 дел о преступлениях, совершенных правоохранителями. Каждое десятое из них (39 уголовных дел относительно 77 работников милиции) относительно пыток и жестокого обращения с лицами при применении незаконных методов следствия и дознания.

В качестве примера: в мае текущего года работники обуховского райотдела милиции Киевской области без какого-либо оформления доставили в помещение райотдела несовершеннолетнего. Причина банальна – из-за, якобы, пребывания последнего в состоянии опьянения. В участке к нему применяли резиновую палку, принуждали отжиматься на кулаках, приседать, убирать двор от окурков. Кроме того, требовали у несовершеннолетнего 1000 грн.

Со слов Генпрокурора, сегодня внесено представление Министру внутренних дел с требованием разработать комплекс мер для устранения обнаруженных правонарушений и недопущения их в последующем.

"Я буду настаивать, чтобы это представление было рассмотрено при участии руководства Генеральной прокуратуры", - заявил ПШОНКА.