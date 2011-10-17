ГПУ проверит заявление Луценко

Генеральная прокуратура Украины проверит заявление экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО о том, что на момент оформления документов о зачислении водителю Леониду ПРИСТУПЛЮКУ гражданского стажа в стаж службы в органах внутренних дел его не было в Украине.

Как сообщили УНИН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, об этом государственный обвинитель Виктор КЛИМЕНКО сказал журналистам после окончания судебного заседания по делу по обвинению Ю.ЛУЦЕНКО.

Так, прокурор подтвердил журналистам, что «сегодня проходил допрос важного свидетеля Михаила КЛЮЕВА. Свидетель был последователен, несмотря на давление со стороны защиты, ответил на все вопросы и подтвердил свои показания, которые предоставлял на стадии досудебного следствия. Эти показания свидетельствуют о том, что подсудимый ЛУЦЕНКО лично дал поручение о зачислении водителю ПРИСТУПЛЮКУ гражданского стажа в стаж службы в органах внутренних дел.

Комментируя слова Ю.ЛУЦЕНКО о том, что на момент совершения этих действий (распоряжение относительно Л.ПРИСТУПЛЮКА) его не было в Украине, В.КЛИМЕНКО отметил: «Информации об этом в материалах досудебного следствия нет. Соответствующая информация обязательно будет проверяться».

Как сообщал УНИАН, сегодня в суде бывший первый заместитель министра внутренних дел Украины М.КЛЮЕВ заявил, что Ю.ЛУЦЕНКО передал ему документы для зачисления общего стажа работы его водителя Л.ПРИСТУПЛЮКА в милицейский, отметив, что не считает эту процедуру незаконной.

Вместе с тем, отвечая на вопрос Ю.ЛУЦЕНКО, М.КЛЮЕВ не смог четко объяснить, каким образом он мог получить от него соответствующие документы, если, согласно имеющимся в материалах дела документам, 30 октября 2008 года министр находился в отпуске, при этом за пределами Украины, а на документе, подписанном на то время первым вице-премьер-министром Украины Александром ТУРЧИНОВЫМ о зачислении гражданского стажа Л.ПРИСТУПЛЮКА в милицейский, стояла дата 31 октября 2010 года.

Справка УНИАН. Печерский районный суд Киева с конца мая рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО, которого Генеральная прокуратура, среди прочего, обвиняет в незаконном оформлении на работу в министерство своего водителя Л.ПРИСТУПЛЮКА и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.

Ранее свидетели по делу по этому эпизоду заявляли, что нарушений при трудоустройстве Л.ПРИСТУПЛЮКА в МВД не было.