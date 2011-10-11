Кличко считает, что Янукович сделал себе «политическое харакири»

Лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО заявляет, что судебный приговор экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО является политическим харакири украинской власти.

Как говорится в заявлении В.КЛИЧКО, переданном агентству УНИАН, по его убеждению, весь ход процесса, применение силы против сторонников экс-премьера возле Печерского суда, беспрецедентно жестокий приговор свидетельствуют об установлении диктатуры в Украине.

В.КЛИЧКО, который сейчас находится с рабочим визитом в США, заявил, что расценивает этот приговор как расправу над одним из политических оппонентов власти. Он будет поднимать вопрос репрессий против оппозиции в Украине на всех встречах с американскими высокопоставленным должностным лицам.

Лидер партии «УДАР» отметил, что он с глубокой тревогой наблюдал за ходом судебного процесса над Ю.ТИМОШЕНКО, был возмущен ее арестом, выражал готовность взять ее на поруки и обращался к украинской власти с требованием прекратить бои без правил.

«Сегодняшний вердикт Печерского суда свидетельствует о том, что украинская власть решила не обращать внимания на голос оппозиции и на заявления международных институтов. Суд над экс-премьером уже нанес значительный вред имиджу Украины за рубежом и создает серьезные препятствия на пути евроинтеграции. Под угрозой срыва подписание Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС. Европейские партнеры Киева никогда не закроют глаза на нарушения демократических принципов и свобод в Украине. Международная изоляция Украины может стать реальностью. Ответственность за это полностью ложится на команду Президента ЯНУКОВИЧА. Этот процесс также засвидетельствовал, что сегодня в Украине отсутствуют независимый суд и правосудие», заявил В.КЛИЧКО.

Он заметил, что «в любой цивилизованной стране за свои политические просчеты и решения политики несут политическую ответственность, а не сидят в тюрьме. Попытка власти изолировать своего оппонента свидетельствует о неготовности команды ЯНУКОВИЧА к честной конкурентной борьбе за симпатии избирателей, желание зачистить оппозиционный лагерь в канун парламентских выборов».

«Сегодняшнее решение суда провоцирует очередной виток дестабилизации и власть будет нести за это полную ответственность. В то время как надо проводить системные экономические преобразования, страна скатывается в бездну социальной нестабильности и политического противостояния», отметил В.КЛИЧКО.

Он лично и партия «УДАР» выражают свою поддержку экс-премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО и требуют от власти политические репрессии в Украине прекратить и создать условия для участия в выборах Ю.ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО.

«Сегодня внимание международного сообщества должно быть приковано к Украине. Вместе мы не должны допустить потери независимости Украины, ее европейской перспективы, превращения ее из демократической республики в диктаторский режим», заявил В.КЛИЧКО.