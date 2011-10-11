Тимошенко: в Украину вернулся 37-й год

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что судебный приговор по уголовному делу относительно газовых соглашений 2009 года свидетельствует о возвращении Украины во времена массовых репрессий, которые осуществлялись в 30-е годы XX века.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сразу после того, как председательствующий по делу судья Печерского районного суда Родион КИРЕЕВ объявил ей приговор в виде заключения сроком на 7 лет.

"В Украину с этим приговором, со всеми репрессиями против граждан, в Украину возвратилс 37-й год. Всем надо быть сегодня сильными", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер также обратилась через присутствующих в зале представителей средств массовой информации ко всем гражданам, "людям доброй воли в Украине" с призывом защитить страну от авторитарного режима. "Не опускайте руки, боритесь!", - заявила она.