ГАИ: Карпачева не попадала в аварию

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина Карпачева не находилась в кортеже, который попал в пятницу в ДТП.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ГАИ в Ровенской области, пишет Укрправда со ссылкой на Ukranews.

"Информация о том, что в ДТП попала Нина Карпачева, не подтвердилась. На момент происшествия ее не было в кортеже", – отмечает пресс-служба.

По данным ГАИ, авария произошла около 17:00 в селе Яриновка Березновского района.

33-летний водитель Opel Vectra, двигаясь со стороны Ровно в направлении Сарн, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mazda 6, за рулем которого находился 52-летний мужчина.

В ДТП травмировались трое людей. В сообщении говорится, что водитель Mazda 6 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга был доставлен в реанимационное отделение Ровенской областной клинической больницы.

Кроме того, с травмами в ту же больницу доставлены пассажиры автомобиля Mazda 6 – начальник Управления труда и социальной защиты Ровенской облгосадминистрации Ольга Пидкидач и замминистра социальной политики Лидия Дроздова.

Кроме того, под наблюдением врачей в перинатальном центре находится беременная пассажирка Opel, хотя во время ДТП она не пострадала. По факту ДТП проводится следствие.

В то же время, как пишет "Комсомольская правда в Украине", в результате ДТП Дроздова получила ушиб позвоночника. Ее машину снесло в кювет, и она перевернулась.

Карпачева не пострадала. Она находилась в другом автомобиле, и ее водитель сумел избежать лобового столкновения с иномаркой, вылетевшей на полосу встречного движения.

Издание отмечает, что Карпачева вместе с губернатором области Василием Берташем, представителями министерств и ведомств Украины, а также местной власти открывала в Дубровицком районе территориальный центр для инвалидов и престарелых.