Литвин жалуется, что в конкуренции за власть регионалы ему руки оттоптали

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН уверен, что возможное слияние его Народной партии с Партией регионов не нивелирует его как политика.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал сегодня журналистам на пресс-конференции в Новоград-Волынском в ходе рабочей поездки в Житомирскую область.

По его словам, он не боится «раствориться в Партии регионов».

«Я уже не «растворюсь» в Партии регионов в случае слияния с ней Народной партии. Я думаю, что я самодостаточный человек, у которого есть своя точка зрения. Эту позицию я пытаюсь комментировать без истерики. Если мои аргументы услышаны, я работаю, если нет – я публично говорю о своем видении и считаю это правильным», - сказал В.ЛИТВИН.

Вместе с тем он отметил, что переговоры о слиянии Народной партии с Партией регионов ведутся с 2007 года.

При этом спикер сказал, что провластные партии не хотят пускать конкурентов в политику. «Они делают для этого все, оттаптывают пальцы, руки для того, чтобы не допустить вхождения в политику своих конкурентов, потому что никто не хочет делиться властью, потому что власти, как и денег, никогда много не бывает», - подытожил В.ЛИТВИН.