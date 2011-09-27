Чтобы заманить Украину в ТС, Россия пустит в ход «интересные способы»?

Россия сменит тон в переговорах с Украиной о вхождении в Таможенный Союз и вместо выдвижения ультимативных условий, будет предпринимать меры для того, чтоб продемонстрировать Украине реальные выгоды от участия в ТС.

Об этом УНИАН стало известно от источников с российской стороны, информированных о планах России по развитию сотрудничества с Украиной в рамках ТС.

«Россия пока не будет так жестко как ранее выставлять требования Украине по вхождению в Таможенный Союз», - сообщил источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что Россия попытается найти «интересные способы» заинтересовать Украину к вступлению в ТС.

В частности, со стороны ТС могут быть приняты решения в пользу украинских экспортеров.

В частности, по информации источника, на днях уже принято решение об упрощении процедуры ввоза украинских труб большого диаметра на территорию ТС.

Как сообщал УНИАН, представители украинской власти декларируют намерение подписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, которое будет включать создание углубленной зоны свободной торговли, в декабре 2011 года.

В то же время Российская Федерация призывает Украину присоединиться к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана.