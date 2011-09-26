Эксперты: дело Тимошенко вскрыло ужасное состояние судебной системы

Международная неприбыльная организация по содействию правосудию, защите прав человека и надлежащему управлению Хьюманитад (Humanitad) объявила, что судопроизводство в Украине является настолько несовершенным, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ должен немедленно вмешаться с целью предотвращения серьезных судебных ошибок и проведения реформы судебной системы.

Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте организации.

Заявление сделали члены делегации наблюдателей-юристов, которые присутствовали на судебных слушаниях по делу бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и исследовали украинские судебные процедуры.

«Мы имеем серьезные опасения, что судебные преследования и судебная система в Украине являются настолько несовершенными, что судебные слушания против Юлии ТИМОШЕНКО и других политических подсудимых, вероятно, закончатся ужасными судебными ошибками», - сказал председатель делегации наблюдателей Джерри Прюс БУТИЛОВИЧ (адвокат, бывший главный прокурор Великобритании (former senior crown prosecutor), специалист по вопросам криминологии и защиты прав человека).

«Существуют неопровержимые свидетельства того, что Генеральная прокуратура имеет влияние на судебную систему, а судебная система не может быть независимой и справедливой. Когда судьи исполняют свои обязанности объективно в отношении к подсудимым, их запугивают и против них выдвигаются обвинения Генеральной прокуратурой. Это несовместимо с европейскими стандартами правосудия. В таких обстоятельствах исполнительная ветвь власти обязана немедленно принять соответствующие меры, чтобы предотвратить серьезные судебные ошибки», - добавил Дж.П.БУТИЛОВИЧ.

Перед обнародованием этого заявления, 21 сентября 2011 года, Хьюманитад направил открытое письмо В.ЯНУКОВИЧУ.

Хьюманитад также обращает внимание на многочисленные грубые процедурные нарушения и нарушения Европейской конвенции по правам человека во время слушаний в Печерском райсуде Киева дела Ю.ТИМОШЕНКО, на которых председательствует судья Родион КИРЕЕВ.

Делегация наблюдателей Хьюманитад подчеркивает, что суды и прокуратура не являются независимыми и беспристрастными и приводит факты в подтверждение этого вывода.

В частности, они отмечают, что процедура выбора судей проводится с нарушением как украинского, так и международного законодательства. Судьи назначаются на начальный 5-летний срок. Чтобы стать судьей на неограниченный срок, они должны утверждаться парламентом, что делает их уязвимыми к политическим оценкам и влиянию. Судья, который рассматривает дело Ю.ТИМОШЕНКО, работает всего 2 года из начального 5-летнего срока. Компьютеризованная система назначения судей для рассмотрения дел также является открытой для злоупотреблений.

Также иностранные наблюдатели констатируют, что украинские суды очень часто выносят решения о применении в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей – в 2010 году было удовлетворено 88% ходатайств об аресте, что свидетельствует о чрезвычайном влиянии на суды со стороны прокуратуры.

Кроме того, юристы Хьюманитад отмечают, что суды в Украине подвергаются давлению в виде заявлений со стороны высокопоставленных должностных лиц, таких как Президент, премьер-министр, заместитель главы президентской администрации и тому подобное.

По убеждению иностранных наблюдателей, генеральный прокурор оказывает «излишнее влияние на судопроизводство». Прокуратура не должна отвечать за дисциплинарные наказания судей, убеждены юристы.

Хьюманитад также обращает внимание на многочисленные комментарии представителей общественности и иностранных политиков, которые считают, что обвинения против Ю.ТИМОШЕНКО и других бывших украинских должностных лиц являются криминализацией обычных политических решений.

По мнению научного сотрудника, почетного профессора Университета Бонда в Квинсленде (Австралия) Пола ВИЛСОНА, «если такие люди, как судьи и бывшие министры, не могут рассчитывать на надлежащие процессы, никто не может быть уверен в защите прав человека в Украине». «Поэтому мы призываем Президента ЯНУКОВИЧА, как главу государства, служить интересам справедливости и украинскому народу, а также немедленно исправить имеющуюся ситуацию. Надеемся, что ТИМОШЕНКО и другие политические узники будут освобождены в ближайшее время», - отметил П.ВИЛСОН.