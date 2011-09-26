Фракция НУ-НС должна решить, что делать с плакатом Луценко

Фракция НУ-НС намерен решить, что делать с плакатом Юрия Луценко, который размещен на их местах в сессионном зале парламента.

Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал лидер НУ-НС Николай Мартыненко.

"Это больше техническая, чем политическая проблема. Людям надо где-то работать и нажимать кнопки. Мы на этой - не сессионной - неделе обсудим, как выйти из этой ситуации: изменить размер плаката, или его место. Но все выступают за то, чтобы плакат оставался в зале ", - отметил он.

В начале сессии депутаты из фракции НУ-НС разместили на своих местах плакат с изображением экс-министра Юрия Луценко, а "бютовцы" - Юлии Тимошенко, протестуя против их заключения.

Мартыненко отметил, что внутри фракции НУ-НС проходят определенные дискуссии: "Куда мы друг от друга денемся? Мы встречаемся в зале, проводим совещания", - добавил депутат.

По словам политика, каждый желающий член фракции НУ-НС может написать заявление о вступлении в партию "Фронт Змін", и оно будет рассмотрено.

Говоря о возможном вхождении во "Фронт Змін" "регионалов", он отметил: "Среди многих тысяч членов Партии регионов есть умные люди. Но, к сожалению, по тем, кто в сессионном зале, проблема".

Фото УНИАН