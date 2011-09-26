Медведев заверяет, что продолжает выполнять обязанности президента
00:01, 26 сентября 2011Политика
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Президент РФ пообщался в Твиттере
Президент РФ Дмитрий Медведев в воскресенье, 25 сентября, сообщил в своем микроблоге в социальной сети Twitter о том, что он продолжает выполнять свои рабочие обязанности и изучает мнения своих читателей о будущем РФ.
"С интересом читаю ваши мнения о будущем страны. Для меня это важно. Я продолжаю работать", - написал глава российского государства.
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