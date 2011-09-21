Компания «САН ИнБев Украина» проведет акцию «Пивной патруль»

В рамках традиционного Международного Дня ответственного потребления пива 23 сентября 2011 года в Киеве состоится социальная акция «Пивной патруль».

Компания «САН ИнБев Украина», организатор акции, ставит целью способствовать формированию у граждан страны высокой культуры потребления пива.

Одним из важных шагов на пути достижения этой благородной цели «САН ИнБев Украина» считает соблюдение нормы закона о запрете употребления пива в непредназначенных для этого общественных местах и продажу напитка несовершеннолетним.

«Пивной патруль» будет разъяснять продавцам и покупателям необходимость соответственно требовать и предъявлять паспорт при продаже и покупке пива. Также активисты предложат отдыхающим, потребляющим алкоголь в общественных местах, обменять его на «Черниговское безалкогольное».

Во время акции активисты будут раздавать гражданам памятки в виде своеобразных паспортов. Эти буклеты пропагандируют упорядочение продажи алкоголя только совершеннолетним на основании предъявления паспорта, таким образом, призывая самих потребителей инициировать проверку своего совершеннолетия продавцами водочных напитков.

Также акция пройдет в Харькове, Чернигове и Николаеве.

Организаторы приглашают всех, кому небезразлична культура потребления пива, присоединяться к «Пивному патрулю», который пройдет в приключенческом формате.

Начало акции в Киеве в 14.00

Место сбора: Контрактовая площадь.

Информационная справка. ПАО «САН ИнБев Украина», лидер украинского пивного рынка, представляет наибольшую пивоваренную компанию в мире Anheuser-Busch InBev. ПАО «САН ИнБев Украина» и объединяет Черниговское, Харьковское и Николаевское отделения компании. Портфель пивных брендов состоит из международных ТМ: Stella Artois, Beck, в Staropramen, Leffe, Hoegaarden, Lowenbrau, а также национальных: «Черниговское», «Рогань» и «Янтарь».

Компания «САН ИнБев Украина» развивает культуру потребления пива в Украине, осознавая свою ответственность перед обществом. САН ИнБев Украина выступает за то, чтобы ответственное употребление пива долгие годы приносило людям удовольствие, и не наносило никакого вреда.

Контактная информация: 063696 66 61 (Анастасия Розлуцкая)