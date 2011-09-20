Костенко: Газпром рассчитывает в Украине на белорусский сценарий

«Интересам Украины отвечает два сценария, - создание трехстороннего газового консорциума с участием ЕС или допуск к газотранспортной системе Украины европейских газовых компаний на условиях Брюссельской декларации», - заявил народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности, лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы УНП, которым располагает УНИАН.

По словам Ю.КОСТЕНКО, «предложения «Газпрома» создать с Украиной консорциум 50 на 50% без участия ЕС будет способствовать реализации «белорусского» сценария поглощения украинской ГТС».

«Украина только приблизится к утрате своей ГТС, если согласится на предложения «Газпрома», - сказал лидер УНП. Он напомнил, что Украина на 100% зависит от поставок ядерного топлива из РФ для украинских АЭС и почти на 100% - от российского газа. При таких условиях, по его словам, «двусторонний газовый консорциум с Россией только усилит энергетическую зависимость, приведет к консервации заниженных в 3-4 раза тарифов на транспортировку российского газа в ЕС, развяжет руки «Газпрому» для ценового диктата с перспективой сползания Украины в Таможенный союз и евразийское пространство».

По мнению политика, «трехсторонний консорциум с участием ЕС или привлечением европейских компаний к использованию ГТС Украины на условиях Брюссельской декларации обеспечит стабильные поставки газа в ЕС, исключит возможность газовых войн, будет способствовать пересмотру несправедливых российско-украинских газовых контрактов и установлению адекватных тарифов на транспортировку российского газа в ЕС». «Это также будет способствовать привлечению Украины к альтернативным проектам поставки газа в ЕС», - сказал Ю.КОСТЕНКО.

Напомним, ранее появлялись сообщения со ссылкой на источник относительно того, что В.ЯНУКОВИЧ на запланированной 24 сентября встрече с российским президентом Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ в Москве намерен предложить создать трехсторонний газотранспортный консорциум с участием Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, экс-представитель бывшего президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по вопросам международной энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает, что путь создания трехстороннего консорциума уже был в свое время пройден и завершился безрезультатно, утверждая, что более целесообразной была бы организация передачи газа Украине на восточной границе. По мнению Б.СОКОЛОВСКОГО, план организации трехстороннего консорциума – Украины, России и Европейского Союза - противоречит правилам ЕС относительно создания таких территориальных объединений.