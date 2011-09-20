Азаров: надо уметь жить за чужие деньги

Премьер-министр Украины Никола АЗАРОВ считает привлечение кредитов обязательным условием развития экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе своей лекции «Столыпинские реформы и современные вызовы для Украины» для студентов Киевского национального экономического университета имени Гетьмана.

«Кредит – обязательное условие развития экономики. Можно жить без кредита? Конечно, нельзя. Всегда можно спокойно жить за чужие деньги. Пока развиваемся. Это надо уметь и в молодости, и в старости, и в зрелые годы», - сказал Н.АЗАРОВ, подчеркнув при этом, что к кредитам все равно нужно относиться осторожно: «Никогда нельзя переступать за тот порог, за которым жизнь в кредит связана с потерей всего остального, всего самого главного. То есть всегда надо знать, что есть определенная черта, преступить которую нельзя. Но для развивающейся страны жить в кредит - это абсолютно нормальное явление», - отметил Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он еще раз повторил, что опыт реформ Петра Столыпина остается для Украины актуальным и сегодня, в частности в вопросах реформирования сельского хозяйства. Он отметил, что аграрная реформа в Украине после ожидающегося принятия закона о рынке земли должна привести к модернизации сельского хозяйства. По мнению Н.АЗАРОВА, аграрный сектор экономики в настоящее время является одним из самых привлекательных для инвестирования и бизнеса.

В то же время, говоря о привлечении кредитов в экономику, он отметил, что правительство старается не брать долгосрочных кредитов. По словам премьер-министра, правительство делает все, чтобы экономика развивалась и возвращение этих кредитов не было болезненным для населения страны и экономики в целом.