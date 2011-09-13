Предприниматели отбили атаку властей на рынок «Лесной» в Киеве

Предприниматели смогли отбить противозаконную попытку снести киоски на рынке «Лесной». Об этом заявил журналистам Юрий ЕРЕМЕНКО, координатор Всеукраинской гражданской акции «Вперед» по Киеву.

Как говорится в сообщении «Вперед», переданном УНИАН, по словам очевидцев, 12 сентября представители КП «Киевблагоустройство» в сопровождении автокранов пытались снести 40 торговых мест на рынке «Лесной». «Без предупреждения представители КП «Киевблагоустройство», прикрываясь майским предписанием прокуратуры, попытались снести киоски предпринимателей. Совместными усилиями активисты Всеукраинской акции «Вперед» отбили атаку. Благодаря сплоченности и организованности предпринимателей, нам удалось сохранить рабочие места десятков людей. При этом бессрочная забастовка предпринимателей рынка «Лесной» продолжится до тех пор, пока власть не выполнит требований забастовщиков», - заявил Ю.ЕРЕМЕНКО.

По его словам, сегодня, 13 сентября, предпринимателям удалось добиться встречи с председателем КГГА Александром ПОПОВЫМ. На встрече с руководством города конфликтующие стороны изложили свои аргументы и предложили варианты выхода из ситуации, сложившейся вокруг рынка. По сообщению делегации предпринимателей, А.ПОПОВ дал поручение руководству Главного управления архитектуры г. Киева в недельный срок разработать комплекс мер, в котором будут учтены как пожелания предпринимателей, торгующих на рынке, так и нужды города.

Напомним, конфликт вокруг рынка «Лесной» начался в мае текущего года, когда киевская власть организовала снос киосков предпринимателей, ссылаясь на решение суда. Тогда дело дошло до драк, разнимать которые пришлось правоохранительным органам. Защищая свою собственность, предприниматели отмечают, что решение суда касалось незаконно установленных малых архитектурных форм (МАФов), а рынок «Лесной» - это целостный имущественный комплекс. По их мнению, неоднократные попытки снести рынок являются банальным переделом киевской земли и перераспределением контроля над столичными рынками.

Тогда конфликт удалось приостановить: председатель Народной коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед», народный депутат Украины Наталия КОРОЛЕВСКАЯ обратилась к вице-премьер-министру Андрею КЛЮЕВУ с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся вокруг рынка «Лесной».