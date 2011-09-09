Нардеп предлагает власти совместный проект с бизнесом

20 лет украинское государство выступает недобросовестным посредником между социальной и рыночной экономикой. Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленности и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в ходе семинара Молодежи Европейской народной партии (YEPP) «Демократические процессы в Украине 1991-2011. Результаты двадцати лет», который проходит в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, по ее мнению, «все эти годы государственная политика в социальной сфере являлась имитационным популизмом, а в сфере рыночных отношений – бездарным грабежом. Но самое плохое заключалось в том, что государственная социальная и регуляторная политика существовали параллельно, в отрыве друг от друга». Как считает депутат, «власть за все 20 лет декларативного рынка так и не смогла понять элементарной вещи – малый и средний бизнес является важнейшим инструментом социальной политики. Только малый и средний бизнес способен снять напряжение с рынка труда в условиях массовых сокращений работников при приватизации (как это было в 90-е годы) либо при кризисе, как это было в 2008—2010 годах».

Однако, по ее словам, государство пошло по пути разделения социальной и рыночной сфер, выступив в роли посредника между ними. «И этого посредника трудно назвать добросовестным, потому что он действует по принципу «выбью, сколько смогу» по отношению к малому и среднему бизнесу и «дам, сколько захочу» по отношению к социальной сфере. Более того, власть регулярно противопоставляет рыночную и социальную сферу, обвиняя бизнес в уклонении от налогов, которых не хватает на пенсии и прочие социальные пособия», - заявила политик.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ добавила, что реальным выходом из ситуации может стать только совместная партнерская работа власти и бизнеса. «Сегодня мы не видим другой альтернативы развития украинской экономики. Только такое партнерство может стать залогом социально-рыночной экономики, реализации огромного социального потенциала рыночных отношений. Приведу простой пример. Мы за эти годы имели возможность наблюдать провал нескольких масштабных государственных программ создания рабочих мест. Почему? Потому что их писали чиновники, в своей жизни не создавшие ни одного рабочего места», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ госпрограммы по созданию рабочих мест были бы эффективнее, если бы их писали бизнесмены, для которых создание рабочих мест является неотъемлемой составляющей любого бизнес-проекта.

*** 8-11 сентября в Киеве проходит семинар Молодежи Европейской народной партии (YEPP) «Демократические процессы в Украине 1991-2011. Результаты двадцати лет». Участие в семинаре принимают 80 делегатов из 33 стран Европы.