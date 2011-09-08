В ПР поддерживают идею Польши об аудите газовых контрактов

Возможность осуществления аудита газовых соглашений 2009 года Еврокомиссией даст хорошие юридические перспективы Украине. Об этом, как сообщает пресс-служба Партии регионов, народный депутат, член парламентской фракции ПР Владимир Олийнык заявил в эфире программы «Сегодня о главном» на телеканалеТВі.

«Заявление министра иностранных дел Польши Сикорского о том, что они готовы провести аудит, - это было бы очень хорошо, чтобы они сравнили и сказали свои выводы, не были ли это кабальные соглашения. Они могут нам дать хорошую юридическую перспективу», - цитирует Олийныка «Украинская правда».

Парламентарий также заметил, что только международные суды могут принять решение о том, сможет ли Россия в одностороннем порядке расторгнуть харьковские соглашения. В частности, комментируя заявление российской стороны о том, что Россия допускает расторжение харьковских соглашений в случае обращения Украины в суд для пересмотра газовых контрактов 2009 года, он заявил: «Если Россия так захочет, то ей придется повторить путь Украины. Потому что односторонне расторгнуть соглашения нельзя. Одностороннее соглашение о расторжении точно не подходит в этом случае. Нужно идти и разрешать этот спор. Куда? В суд».