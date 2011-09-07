Можно выкупить у Газпрома весь газ и самим продавать в Европу

Киев может предложить Москве продавать Украине весь газ для стран Европы для дальнейшего выполнения международных контрактов «Газпрома» по поставкам газа в европейские страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сегодня на брифинге.

«Мы можем предложить весь газ перепродавать нам на границе, а мы дальше будем выполнять все европейские контракты, которые имеет эта компания («Газпром» - УНИАН)», - заявил Ю.БОЙКО.

Напомним, сегодня Ю,БОЙКО заявил, что Украина будет экспортировать свой газ в случае необходимости закупать у «Газпрома» большие объемы, чем необходимы стране.

Как сообщалось, 30 августа Ю.БОЙКО заявил, что Украина подала заявку на закупку у «Газпрома» в 2012 году 27 миллиардов кубометров газа против 40 миллиардов кубометров в 2011 году.

Законтрактованный объем газа НАК “Нафтогаз Украины” у ОАО «Газпром» в 2011 году составляет 40 млрд. куб. м газа.

30 августа премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина в течение ближайших лет должна сократить объемы закупки российского газа в три раза. В частности, Н.АЗАРОВ отметил, что сейчас Украине дешевле использовать в качестве энергетического ресурса уголь, а не газ, несмотря на то, что ранее от использования угля отказывались, переводя котельные и электростанции на газ.

В то же время, глава Фонда национальной энергетической безопасности (Россия) Константин СИМОНОВ заявил, что Украина будет оштрафована, если до 2019 года сократит импорт российского газа. По его словам, передает «Дело», штрафные санкции предусмотрены контрактом, подписанным между Москвой и Киевом.

31 августа в интервью журналистам в Москве глава ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР сказал, что Украина ежегодно обязана оплачивать не менее 33 миллиардов кубических метров российского газа по действующему контракту.

«В 2012 году «Газпром» может поставить в Украину и 27, и 26, и 29 млрд. кубических метров газа. И даже вообще не поставлять газ, если Украина этого захочет. Но вопрос вовсе не в этом, а в том, что в любом случае НАК «Нафтогаз Украины» будет оплачивать поставки из расчета не менее 33 млрд. кубометров», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он подчеркнул, что таковы условия «бери или плати» по действующему контракту.

Кроме того, А.МИЛЛЕР отметил, что эти условия применяются как в этом году, так и в течение всего срока контракта.