Тимошенко: честно говоря, я надеялась на президентские выборы

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО давала свои показания по уголовному делу о газовых соглашениях 2009 года около 8 часов.

Как передает корреспондент УНИАН, во время дачи показаний ей задавали вопросы все участники процесса – защитники, представитель государственного обвинения и председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ.

Судья Р.КИРЕЕВ пытался выяснить у Ю.ТИМОШЕНКО, кто и каким образом изготовлял директивы, которые были ею подписаны для делегации НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году на проведение переговоров с российским Газпромом. Кроме того, его интересовало количество копий директив, которые были заверены факсимиле ее подписи.

«Ни один руководитель никогда не знает, кем и когда напечатано, на каком компьютере или принтере его поручение. Это не та информация, которую обязан знать руководитель», - ответила Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер также отметила, что никоим образом не превышала своих служебных полномочий в 2009 году во время проведения правительственных переговоров с Россией и издания директив на продолжение переговоров для заключения газовых контрактов делегации НАК «Нафтогаз Украины».

При этом Ю.ТИМОШЕНКО ссылалась на нормы действующего на то время закона о Кабинете министров, согласно которым она имела право «устанавливать отношения с предприятиями».

«Честно говоря, я надеялась на то, что президентские выборы сложатся немного по-другому, и поэтому и директивы, и эта составленная концепция сотрудничества в газовой сфере закладывала достаточно надежную перспективу и стратегию сотрудничества между Россией и Украиной в газовой сфере. Я не могла совершать вред на будущее Украины никоим образом», - подчеркнула экс-премьер.