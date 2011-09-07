Тимошенко говорит, что Ющенко соврал под присягой

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал неправдивые показания в суде относительно газовых переговоров с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в Печерском райсуде Киева.

«Показания ЮЩЕНКО о его невмешательстве в переговорный процесс по заключению газовых соглашений дают подтверждение тому, что им были даны неправдивые показания под присягой», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, главной причиной газового кризиса, во время которого газовая система Украины была переведена в реверсный режим и было поставлено ее пребывание на грань техногенной катастрофы, а также жесткой позиции российской стороны по определению цены на газ для Украины, «является как раз отзыв Президентом Украины В.ЮЩЕНКО Олега ДУБИНЫ 31 декабря (2008 года) с переговоров в Москве».