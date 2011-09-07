Прокурор считает: Тимошенко делает политзаявления, а не дает показания

Представитель государственного обвинения, прокурор Василий БАЙРАЧНЫЙ считает, что экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО делает в суде политические заявления, а не дает показания по уголовному делу относительно газовых соглашений 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.БАЙРАЧНЫЙ заявил во время дачи показаний Ю.ТИМОШЕНКО на заседании Печерского райсуда Киева.

«Показания подсудимой не имеют ничего общего с ее допросом. Это в чистом виде политическое заявление», - сказал В.БАЙРАЧНЫЙ.

В свою очередь, адвокат Александр ПЛАХОТНЮК отметил, что остановка выступлений предусмотрена лишь на стадии судебных дебатов. «Я просил бы суд и государственное обвинение не останавливать выступление ТИМОШЕНКО, потому что таким образом затягивается судебный процесс. Показания даются в пределах предъявленного обвинения, и все они касаются сути дела», - отметил он.