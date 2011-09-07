Гриценко: у нынешней власти пять экономических понятий

Предприниматели сегодня самая запуганная категория людей в стране. Такое мнение в эфире программы «Свобода слова» на ICTV высказал председатель партии «Гражданская позиция», председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата Украины, А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что «при любом составе правительства существовала коррупция и хищение бюджетных средств. Отличие нынешней власти – в создании инфраструктуры этой коррупции».

Народный депутат отметил, у Президента даже существует собственный экономический словарь, однако его команда запомнила из него лишь отдельные слова. К этим словам, сказал председатель «Гражданской позиции», принадлежат: «монополия», «откат», «оффшоры», «лох» и «смотрящий».

А.ГРИЦЕНКО объяснил популярность каждого такого слова среди команды В.ЯНУКОВИЧА.

«Монополия по В.ЯНУКОВИЧУ вводится везде. Д.ФИРТАШУ отдают газ и титан, Р.АХМЕТОВУ – уголь, кому-то одну область, другому – вторую и т. д. Все отдается в чьи-то руки, - отметил народный депутат. – Такая монополия и на центральном, и на местном уровне приводит к диктату цен и уничтожению конкуренции».

«Попробуйте сейчас пойти на «7-й километр» и поконкурировать с теми, кто там рулит, если у вас есть способности продавать. Получите битой по голове и на этом вся конкуренция закончится», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

Откаты, по данным председателя «Гражданской позиции», сегодня достигли рекордных 50%. Бороться же с таким уровнем коррупции, по его убеждению, трудно, особенно если учитывать то, что СБУ – структуру, призванную арестовывать взяточников, - возглавляет «миллиардер, медийный магнат, а теперь еще и генерал армии ХОРОШКОВСКИЙ, партнер ФИРТАША».

«Такая структура не может бороться с коррупцией», - заявил А.ГРИЦЕНКО.

Не представляют своей жизни в Украине представители властной команды и без оффшоров. Ведь, по мнению председателя «Гражданской позиции», они считают, что только лохи платят налоги в Украине.

«Вследствие того, что все вывозится в оффшоры и там тихонько тратится, не хватает средств в бюджете для пенсионера, медика, учителя, солдата, милиционера и остальных граждан», - отметил народный депутат.

А.ГРИЦЕНКО также подчеркнул, что команда действующего Президента считает предпринимателей, создавших маленький, средний или более крупный бизнес, наивными людьми, которые необоснованно считают этот бизнес собственным.

«Кинуть лоха сам бог велел» - это еще один постулат их экономической теории, - отметил председатель «Гражданской позиции». – На предприятие, которое кто-то для себя заприметил, загоняют силовые структуры, налоговую милицию и СБУ с внеплановыми проверками, арестовывают документы, главного бухгалтера и тому подобное... Затем показывают, что где-то есть смотрящий, который может помочь. Он, в свою очередь, посоветует, на кого переписать 50%, а на кого 30% бизнеса, чтобы решить вопрос. И сейчас подобное происходит массово по всей стране», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

Именно поэтому, убежден народный депутат, к сожалению, самая запуганная категория людей в стране сегодня, которая должна была бы быть наиболее активной – предприниматели.