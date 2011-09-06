Группа «Наша Украины» поддержала исключение из НУ-НС 12 депутатов

Парламентская группа партии «Наша Украины» проголосовала за исключение из состава фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» 12 народных депутатов, которые голосуют совместно с большинством.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом информировал народный депутат от «Нашей Украины» Андрей ПАРУБИЙ.

«Наша партийная группа последовательно поддерживает очищение и оздоровление деятельности фракции «Наша Украина – Народная Самооборона», именно поэтому мы голосовали за исключения тех депутатов, которые отошли от программных положений фракции и фактически открыто сотрудничали с властной коалицией».

По его словам, основанием для исключения стали три критерия: вхождение народного депутата в провластную коалицию, поддержка «Харьковских соглашений», а также работа в органах исполнительной власти.

По этим критериями из состава фракции НУ-НС исключили: Давида ЖВАНИЮ, Екатерину ЛУКЬЯНОВУ, Владимира МАРУЩЕНКО, Олега НОВИКОВА, Александра ОМЕЛЬЧЕНКО, Игоря ПАЛИЦУ, Владимира ПОЛЯЧЕНКО, Сергея ХАРОВСКОГО, Виктора ШЕМЧУКА, Николая КРУЦЯ, Владислава КАСЬКО и Сергея ВАСИЛЕНКО.

«Депутаты, которые голосуют за антинародные законопроекты власти, безусловно, должны быть исключены из фракции. «Наша Украина» со дня ратификации «Харьковских соглашений» ставила вопрос об исключении тех депутатов, которые за них голосовали. Хорошо, что в начале политического сезона мы приняли решение об очищении от людей, которые предали нашу политическую программу», - подчеркнул А.ПАРУБИЙ.

По его убеждению, такое решение поможет вернуть фракцию НУ-НС в статус активной и действенной парламентской силы, которая и в дальнейшем будет отстаивать в Верховной Раде украинские ценности.

*** Партийная группа «Нашей Украины» в парламенте была создана весной 2011 года. В группу вошли 11 депутатов. Председателем группы был избран Зиновий ШКУТЯК.

Ранее источник сообщил УНИАН, что фракция «Наша Украина – Народная Самооборона» на своем сегодняшнем заседании приняла решение об исключении из фракции 15 народных депутатов.